Feuerwehrleute warten auf Wasser während eines Brandes.

Ignacio Munoz/AP/dpa

Alto Hospicio. In einem Armenviertel in Chile sind bei einem Großbrand mindestens 100 Häuser zerstört worden. Hunderte Menschen wurden obdachlos. Die Feuerwehr hatte über Stunden mit dem Feuer zu kämpfen.

Bei einem Großbrand im Norden von Chile sind mindestens 100 Häuser zerstört worden.Mehr als 400 Menschen seien obdachlos geworden, nachdem ihre Häuser in der Siedlung Laguna Verde in der Stadt Iquique in Flammen aufgingen, teilte der Katast