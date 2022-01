Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich 2015 in Hürth.

Marius Becker/dpa

Köln. Sechs Frauen und sechs Männer kämpfen in Südafrika um die Dschungelkrone: Jetzt steht fest, wer neben Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Co. noch in das RTL-Camp einzieht.

Für das diesjährige RTL-Dschungelcamp stehen nun alle zwölf Kandidatinnen und Kandidaten fest. Der Fernsehsender gab am Montagabend mit dem Personenschützer Peter Althof sowie den aus verschiedenen Formaten mehr oder weniger bekannten Reali