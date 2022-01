Das Heizkraftwerk Klingenberg an der Rummelsburger Bucht in Berlin (Archivbild).

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin. Ein Stromausfall hatte gestern Abend für Tausende Berliner stundenlange Folgen: 90.000 Haushalte blieben ohne Heizung und warmes Wasser. Nun werden sie mit Fernwärme versorgt.

Der Wärmeausfall in Zehntausenden Haushalten im Berliner Osten ist behoben - das Bezirksamt Lichtenberg hat am Morgen seinen Warnhinweis in der Katastrophenwarnapp Nina zurückgenommen. Bereits seit den frühen Morgenstunden gegen 3.00 Uhr se