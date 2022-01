Flüssigkeit wird auf einen Selbsttest für das Coronavirus getröpfelt.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Mit einem Wert von 375,7 meldet das RKI erneut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Es gibt 25.255 Corona-Neuinfektionen und 52 weitere Todesfälle.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 375,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der