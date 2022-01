Bob Saget bei einer Veranstaltung in Los Angeles. Der US-Schauspieler und Komiker ist nach Angaben der Polizei im US-Bundesstaat Florida tot aufgefunden worden.

Richard Shotwell/dpa

Los Angeles. Als Familienvater Danny in der Hit-Sitcom "Full House" wurde Bob Saget auch in Deutschland berühmt. Der 65-jährige Schauspieler wurde tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Kurz vorher wandte er sich noch an seine Fans.

Der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget ist nach Angaben der Polizei im US-Staat Florida tot aufgefunden worden. Die Leiche sei am Sonntag in einem Hotelzimmer in Orlando von Beamten entdeckt worden, teilte die Behörde vom Bezirk Orange C