Bob Saget bei einer Veranstaltung in Los Angeles. Der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget ist nach Angaben der Polizei im US-Bundesstaat Florida tot aufgefunden worden.

Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Los Angeles. Mit seiner Rolle in der Hit-Sitcom „Full House“ wurde Bob Saget weltberühmt. Jetzt wurde der 65-jährige US-Schauspieler tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache ist unklar.

Der US-Schauspieler und Komiker Bob Saget ist nach Angaben der Polizei im US-Staat Florida tot aufgefunden worden. Die Leiche sei am Sonntag in einem Hotelzimmer in Orlando von Beamten entdeckt worden, teilte die Behörde vom Bezirk Orange C