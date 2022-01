Verheerender Wohnhaus-Brand mit 19 Toten in der Bronx

Wohnhaus-Brand in der Bronx: Bei dem Feuer in New York sind nach Angaben des Bürgermeisters Adams 19 Menschen getötet worden.

imago images/ZUMA Wire

New York. Bei einem verheerendem Wohnhaus-Brand in der New Yorker Bronx sterben zahlreiche Bewohner, darunter sind auch Kinder. Wie es dazu kommen konnte und Zeugen das schlimme Feuer erlebten.

Bei einem der schwersten Brände in der neueren Geschichte New Yorks sind im Stadtteil Bronx mindestens 19 Menschen gestorben – unter ihnen neun Kinder. "Die Zahlen sind schrecklich", sagte Bürgermeister Eric Adams, der von einer "Tragödie"