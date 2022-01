19 Tote bei Wohnhausbrand in New York

Feuerwehrleute und NYPD-Beamte arbeiten nach einem Brand im Stadtviertel Bronx vor einem Wohnhaus. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Adams 19 Menschen getötet worden.

imago images/ZUMA Wire

New York. In New York wurden bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Bronx nach Angaben des Bürgermeisters mindestens 19 Menschen getötet und mindestens 63 Menschen verletzt.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Eric Adams 19 Menschen getötet worden. Mindestens 63 Bewohner seien verletzt worden, davon erlitten mindestens 32 schwere Verletzung