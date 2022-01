Das Schloss Hohenschwangau am frühen Sonntagmorgen hinter aufgehäuftem Schnee.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Offenbach. Warm anziehen: Mit Schneefall ist am Montag kaum noch zu rechnen. Dafür wird es in den folgenden Nächten richtig knackig kalt. Strenger Frost ist angesagt.

Nach teils kräftigen Schneefällen am Wochenende in Deutschland fällt am Montag kaum noch Schnee - und wenn, dann vor allem in den östlichen Mittelgebirgen und im Südosten. „Der Rest des Landes gelangt dagegen unter Hochdruckeinfluss“, sagte