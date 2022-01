Felswand stürzt in Brasilien auf Boote - sieben Tote

Beliebtes Ausflugsziel: der Lago de Furnas in Capitólio.

Andre Penner/AP/dpa

Capitólio. Tote und Verletzte nachdem sich eine Felswand gelöst hatte und auf Ausflugsboote hinabdonnerte. Wie konnte es dazu kommen?

Auf einem See in Brasilien sind mindestens sieben Touristen ums Leben gekommen, als eine Felswand auf ihre Boote stürzte. Drei Menschen würden noch vermisst, teilte die Feuerwehr des Bundesstaates Minas Gerais am Sonntagmorgen (MEZ) auf Twi