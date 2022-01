Felswand stürzt in Brasilien auf Boote - mehrere Tote

Beliebtes Ausflugsziel: der Lago de Furnas in Capitólio.

Andre Penner/AP/dpa

Capitólio. Die Schluchten des Furnas-Stausees in Minas Gerais sind ein beliebtes Ausflugsziel. Doch nun löste sich dort ein großer Teil eines Felsen, mehrere Touristen starben. Taucher suchen nach den Vermissten.

Auf einem See in Brasilien sind mindestens acht Touristen ums Leben gekommen, als eine Felswand auf ihre Boote stürzte. Zwei Menschen würden noch vermisst, teilte die Feuerwehr des Bundesstaates Minas Gerais am Sonntag auf Twitter mit. Die