Fels stürzt in Brasilien auf Boote - mehrere Tote

Beliebtes Ausflugsziel: der Lago de Furnas in Capitólio.

Andre Penner/AP/dpa

Capitólio. Die spektakulären Schluchten des Furnas-Stausees in Minas Gerais sind ein beliebtes Ausflugsziel. Doch nun löste sich dort ein großer Teil einer Felswand, mehrere Touristen sterben.

Auf einem See in Brasilien sind mindestens acht Touristen ums Leben gekommen, als eine Felswand auf ihr Boot stürzte. Taucher suchten am Sonntag noch nach zwei Vermissten, wie die Feuerwehr mitteilte.Bei den Toten und Vermissten handle es s