Der Ferienflieger startete am Flughafen auf Lanzarote. Ziel: Hamburg.

Andreas Arnold/dpa

Arrecife/Lanzarote/Hamburg. Ein Ferienflieger muss wegen Triebwerksproblemen kurz nach dem Start in Lanzarote auf Fuerteventura notlanden. Niemand kommt zu Schaden, doch der Rückflug nach Hamburg verlängert sich um einen Tag.

Nach einer Notlandung und einem unfreiwilligen Zwischenstopp auf Fuerteventura sind gut 200 Kanaren-Urlauber am Samstagabend in Hamburg angekommen. Am Freitag war ihre Maschine der Ferienfluglinie Condor kurz nach dem Start in Lanzarote weg