Ganz in Rot und schulterfrei: die britische Herzogin Kate von Cambridge.

Paolo Roversi/Kensington Palace/AP/dpa

London. Wie die Queen scheint Herzogin Kate ein sicheres Gespür dafür zu haben, was die Briten von ihren Royals erwarten. Sie gilt nicht nur als Stilikone, sondern auch als moralischer Kompass.

Ganz bescheiden, nur im Kreis der Familie, hat die britische Herzogin Kate am Sonntag ihren 40. Geburtstag gefeiert. Ähnlich wie Queen Elizabeth II. (95), die ihre Pläne für Weihnachten und den Jahreswechsel wegen der Omikron-Welle in der C