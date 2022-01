Der 29 Jahre alte Alan Galván arbeitet als Polizeibeamter in Mexiko-Stadt.

Jair Cabrera Torres/dpa

Chalco de Díaz Covarrubias. Mexikos Drogenbosse ließen sich jahrelang auf Polka-Melodien als Helden besingen. Die neue Generation bevorzugt Narco-Rap. Ein Polizist will nun mit Hip-Hop aus Sicht der Sicherheitskräfte dagegenhalten.

In dem Tonstudio in seinem Haus am Stadtrand von Mexiko-Stadt rückt Alan Galván seine Mütze und seine Schutzweste über der Uniform zurecht. Er nimmt das Mikrofon in die Hand und legt los. Wenn er nicht auf Streife unterwegs ist, rappt der m