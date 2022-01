Bei der Polizei in Südfrankreich hat sich ein Mann gestellt, der mit abgetrennten Penis und Kopf in der Tasche auf die Wache kam. (Symboldbild)

imago images/Hans Lucas

Fréjus. Im malerischen Fréjus in Südfrankreich spielt sich eine schreckliche Gräueltat ab: Ein Mann begeht einen Mord, trennt seinem Opfer Kopf und Penis ab und geht damit zur Polizei.

Die Polizei in Südfrankreich hat einen Mann festgenommen, der sich – mit dem abgeschnittenen Kopf und Penis eines anderen Mannes in der Tasche – selbst gestellt hat. Das teilten die Gendarmerie in der Region Provence Alpes Côte d'Azur und d