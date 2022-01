Ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Condor musste notlanden.

dpa/Marcus Brandt

Arrecife/Lanzarote . Eine Maschine der Charterfluglinie Condor ist kurz nach dem Start in Lanzarote mit Ziel Hamburg wegen eines Triebwerksschadens in Fuerteventura notgelandet.

Dort habe die Maschine sicher aufsetzen können, teilte eine Airline-Sprecherin am Samstag mit.Direkt nach dem Start am Freitag hatte es demnach eine Störung an einem der Triebwerke gegeben, verbunden mit Knallgeräuschen. Die Piloten hätten