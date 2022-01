Wetter am Wochenende: In Niedersachsen wird es glatt und kalt

Mit glatten Straßen müssen Autofahrer am Wochenende vereinzelt rechnen.

dpa/Thomas Banneyer

Berlin. Glatte Straßen haben in Niedersachsen in der Nacht zu Samstag zu Unfällen geführt. In den kommenden Tagen bleibt es weiterhin kühl. Die Aussichten.

In der Nacht zu Samstag gab es gebietsweise glatte Straßen. So kam es in Niedersachsen, Sachsen und Teilen Bayerns zu Unfällen bedingt durch Schnee und Glätte. Im Landkreis Emsland kam ein Auto mit angehängtem Wohnwagen von der vereisten St