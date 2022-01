Ein Impfarzt verabreicht in einer Kinder-Impfstation einem Jungen eine Impfdosis.

Bernd Weißbrod/dpa

Berlin. Freitag war wieder großer Impftag in Deutschland. 71,8 Prozent der Bevölkerung haben nun den vollständigen Grundschutz, 42,3 Prozent den „Booster“.

In Deutschland sind am Freitag mindestens 648.000 Impfdosen gegen Corona verabreicht worden. Dies ging am Samstag aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.Damit haben nun mindestens 59,7 Millionen Menschen in Deutschland (71,8 Proze