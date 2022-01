Explosion: Mindestens neun Tote in Kantine in China

Rettungskräfte suchen nach Verschütteten am Ort der Explosion.

-/XinHua/dpa

Peking. In der chinesischen Metropole Chongqing ist am Freitag eine Kantine nach einer Gasexplosiion eingestürzt. Mehrere Menschen starben. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Beim Einsturz einer Kantine nach einer Gasexplosion sind in Südwestchina mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück passierte am Freitag im Stadtbezirk Wulong in der Metropole Chongqing, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xin