Ein Wohnhausbrand hat am Mittwoch zu mehreren Todesopfern geführt.

Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer/dpa

Philadelphia. Am Mittwoch kamen bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia zwölf Menschen ums Leben, darunter acht Kinder. Einem Bericht zufolge soll ein Fünfjähriger am Weihnachtsbaum mit Feuer gespielt haben.

Nach dem schweren Hausbrand mit zwölf Toten in der US-Ostküstenstadt Philadelphia gibt es einem Medienbericht zufolge Hinweise auf die Brandursache. Ein fünfjähriger Junge, der das Inferno überlebte, sagte dem „Philadelphia Inquirer“ zufolg