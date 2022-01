Die Polizei in Berlin hat die vermisste Miriam aus Sachsen-Anhalt gefunden.

dpa/Paul Zinken

Berlin. Die 15-jährige Miriam aus Sachsen-Anhalt war seit einem halben Jahr vermisst. Die Jugendliche tauchte in Berlin wieder auf. Wirbel gab es um veröffentliche Fahndungsfotos von dem Mädchen.

Die vermisste 15-jährige Miriam aus Sachsen-Anhalt ist in Berlin wieder aufgetaucht. Nach einem telefonischen Hinweis aus ihrem Umfeld konnte die Polizei sie in der Nacht zu Freitag in einer Wohnung im Bezirk Reinickendorf finden.