Verschwundene Miriam aus Sachsen-Anhalt in Berlin gefunden

Die Polizei hatte seit Juni 2021 mit zwei Fotos nach Miriam El-H. gesucht.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Berlin. Die 16 Jahre alte Miriam war seit Juni 2021 verschwunden. Nun wurde sie in einer Wohnung in Berlin gefunden. Die Fahndung hatte zuvor wegen der Fotoauswahl für Aufsehen gesorgt.

Die vermisste 15-jährige Miriam aus Sachsen-Anhalt ist in Berlin gefunden worden. Nach einem telefonischen Hinweis konnte die Polizei sie in der Nacht zu Freitag in einer Wohnung im Bezirk Reinickendorf aufgreifen.„Ihr geht es gut“, sagte e