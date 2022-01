„Kidnapping-Krise“ in Südafrika - Überfälle nehmen zu

Nach einem gescheiterten Entführungsversuch am Rande des Krüger-Nationalparks hat der Leiter der Parkverwaltung eine dringende Warnung an Besucher gerichtet.

Philipp Laage/dpa

Johannesburg. Südafrika erlebt in der Coronakrise einen Anstieg der Kriminalität. Weitgehend neu ist das Kidnapping von Jugendlichen und Kindern, um Lösegeld zu erpressen. Die Zahlen sind erschreckend.

Das Auto der Südafrikanerin Melani de Beer sieht in einem Facebook-Post aus, als käme es aus einem Kriegsgebiet. Zerfetzte Reifen, Einschusslöcher in der Frontscheibe, der Wagentür, in Sitzen und der Kühlerhaube.„Die Polizei spricht von zwö