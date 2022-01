WHO: Rekordwert von 9,5 Millionen neuen Coronafällen

Die Zahl der Corona-Infektionen weltweit erreicht einen Rekordwert.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Genève 27. In Nord- und Südamerika steigen die Fallzahlen besonders rasant, aber auch Europa ist ein Hot-Spot: Die WHO appelliert an jeden Einzelnen, seinen Teil zur Pandemie-Bekämpfung beizutragen.

Die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle weltweit ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb einer Woche um 71 Prozent auf knapp 9,5 Millionen gestiegen. So viele neue Fälle wurden binnen sieben Tagen noch nie gem