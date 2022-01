Infiziert mit Influenza und Corona: So gefährlich ist "Flurona" wirklich

Während die Corona-Zahlen nach oben klettern, kommt auch die Grippewelle nach Deutschland.

imago images/Scanpix

Berlin. Als ob die Corona-Pandemie nicht schon schlimm genug wäre, rollt auch die Grippewelle an. Das müssen Sie tun, wenn Sie mit beiden Viren infiziert sind.

Eine der vielen Störgeräusche der Corona-Pandemie ist, dass man aufgrund der verschärften Schutzmaßnahmen und Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren kaum mit anderen Viren in Kontakt gekommen ist. So blieb die Grippewelle quasi unbemerkt,