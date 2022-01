Die Riester-Rente ist auf dem Prüfstand.

Berlin. Was wird aus der Riester-Rente? Dass sie reformiert werden soll ist so ziemlich die einzige Antwort auf die Frage. Weiter sind die Entscheidungsträger noch nicht. Doch nun kommt Bewegung in die Sache.

Die Deutsche Rentenversicherung hat die Ampel-Koalition zur Klärung der Zukunft der Riester-Rente aufgefordert. Verbraucherschützer pochten auf eine grundlegende Neuordnung. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte eine grundlegende Refo