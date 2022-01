Hochwasser in Köln.

Oliver Berg/dpa

Köln/Mainz. Der Pegelstand des Rheins steigt weiter. Das war auch zu erwarten gewesen. Doch er wird schon bald wieder sinken.

Nach dauerhaften Regenfällen in den vergangenen Tagen ist der Pegelstand des Rheins erwartungsgemäß weiter gestiegen. In Köln stand er nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) am Donnerstagmorgen bei 6,78 Metern. Ab 6,20 Metern ge