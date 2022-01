Mehrere Tote bei Wohnhausbrand in Philadelphia

Die Feuerwehr von Philadelphia am Schauplatz des tödlichen Reihenhausbrandes.

Alejandro A. Alvarez/The Philadelphia Inquirer/dpa

Philadelphia. Am Dienstagmorgen brach ein Feuer in einem Reihenhaus in Philadelphia aus. 13 Menschen starben bei dem Unglück.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania sind laut Medienberichten mehrere Menschen gestorben. Es habe 13 Tote gegeben und zwei weitere Opfer seien mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus,