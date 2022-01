Der Wasserstand im Rhein bei Köln steigt momentan an.

Oliver Berg/dpa

Koblenz. Stundenlange Regenfälle lassen in Teilen Deutschlands Flüsse anschwellen und überlaufen - vereinzelt werden Straßen gesperrt und vorsorglich Sandsäcke drapiert.

Dauerregen und ein Sturmtief haben am Mittwoch für leichtes Hochwasser in Teilen Deutschlands gesorgt. In Rheinland-Pfalz war auf der Mosel und am Rhein die Schifffahrt eingeschränkt, wie das Hochwassermeldezentrum mitteilte. Am Mittelrhein