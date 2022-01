Virologe Christian Drosten beweist in einem Satirevideo viel Selbstironie.

dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin. So viel Schauspieltalent hätte ihm wohl nicht jeder zugetraut: Christian Drosten hat in einem Satirevideo zugegeben, die Pandemie erfunden zu haben, um seinen Podcast zu vermarkten.

Eine ordentliche Portion Selbstironie hat Virologe Christian Drosten jüngst in einem satirischen Video fürs ZDF bewiesen. In einem von Moderatorin Sarah Bosetti am Dienstag auf Twitter geposteten "Jahresrückblick" schaut Drosten schon mal a