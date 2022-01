Warteschlange für Covid19-PCR-Tests vor einer Klinik in Sydney.

Mick Tsikas/AAP/dpa

Sydney. Australien hatte lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt. Es gab strenge Regeln und Lockdowns. Jetzt wird das Land von der Omikron-Welle überrollt.

Die Corona-Lage in Australien spitzt sich dramatisch zu: Die Behörden in dem Land mit 25 Millionen Einwohnern meldeten am Mittwoch mehr als 64 700 Neuinfektionen, fast 17 000 mehr als am Dienstag.Seit Tagen verzeichnen die Behörden vor alle