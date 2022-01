Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer müssen ebenso wie die anderen Verkehrsteilnehmer beim Alkoholkonsum Vorsicht walten lassen.

imago images/Michael Gstettenbauer

Berlin. Sobald Sie Alkohol trinken, sollten Sie auf das Autofahren verzichten. Aber wie steht es um das Fahrrad? Und welche Regeln gelten für die praktischen E-Scooter? Wir verraten Ihnen, welche Promillegrenzen gelten.

Gerade über die Weihnachtstage und an Silvester gab es viel zu feiern. Selbst wenn Sie sich nur mit Freunden auf ein paar Bierchen getroffen haben, so sind doch bereits geringe Mengen Alkohol im Blut nachweisbar. Wer also trotz eines gewiss