Der Preis für Tabakwaren wird in Deutschland ab diesem Jahr schrittweise steigen.

Berlin. Das Rauchen wird in diesem Jahr deutlich teurer. Grund ist eine geplante, schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer bis 2026. Nicht nur Zigaretten, auch Liquids für E-Zigaretten und Shisha-Tabak sind betroffen.

Zum ersten Mal seit 2015 wird in Deutschland im Jahr 2022 die Tabaksteuer erhöht. Die Tabaksteuerreform wurde vom Bundeskabinett bereits im vergangenen Jahr beschlossen und tritt in diesem Jahr in Kraft. Begründet worden war dieser Schritt