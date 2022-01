"Dickpics" per Messenger: Was Penisbilder bei Opfern auslösen

Das Versenden von Penisbildern ist strafbar, aber oft kommt es nicht zur Anzeige.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Der Anblick ist für viele Frauen ein Schock – oder zumindest eklig. Trotzdem versenden immer wieder Männer ohne Vorwarnung Fotos ihres Intimbereichs. Oder gerade deshalb? Und was könnte dagegen helfen?

Nein, es ist keine Gurke, keine Banane und auch keine Aubergine – plötzlich ist in den Direktnachrichten oder im Messenger-Chatverlauf etwas zu sehen, was gerne mit solchen Emojis jugendfrei umschrieben wird, aber besser in der Hose geblieb