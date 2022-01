Neue Corona-Variante in Frankreich entdeckt: Das sagen Lauterbach und Co.

In Frankreich soll die neue Corona-Variante erstmalig von Wissenschaftlern in Marseille entdeckt worden sein. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Gollnow

Marseille. Während sich Deutschland auf die vermutlich enorme Omikron-Welle vorbereitet, ist in Frankreich eine neue Mutation entdeckt worden. Was bislang über B.1.640.2 bekannt ist und wie sich Lauterbach und Co. dazu äußern.

Eine in Frankreich entdeckte neue Corona-Variante sollte Experten zufolge beobachtet werden – eine große Gefahr können sie bislang aber nicht erkennen. "Wir sollten diese wie auch andere Varianten beobachten, aber es besteht kein Grund, spe