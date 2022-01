Wie verlässlich die aktuellen Zahlen aufgrund der Feiertage und Ferien sind, ist immer noch ein wenig unklar.

Berlin. Den sechsten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Dienstagmorgen mit 239,9 an, zudem vermeldete das RKI 30.561 Corona-Neuinfektionen.

