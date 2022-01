Elizabeth Holmes hatte mehrere hundert Millionen Dollar bei Investoren eingenommen.

Nic Coury/AP/dpa

San Jose. Elizabeth Holmes wurde einst als junge Selfmade-Milliardärin gefeiert. Jetzt droht der 37-Jährigen eine Haftstrafe. US-Geschworene befanden, dass sie Investoren hinters Licht führte.

Die einstige US-Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes ist des Betrugs an Investoren schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen vier von insgesamt elf Anklagepunkten als erfüllt an, wie aus Gerichtsunterlagen in der Nacht hervorging