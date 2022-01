Weniger Kinder von Impfstoff-Panne in Hannover betroffen

Für Fünf- bis Elfjährige ist ein Impfstoff mit geringerer Konzentration vorgesehen.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover. In Hannover wurde Kindern der Erwachsenen-Impfstoff mit höherer Konzentration gespritzt. Wie es zu dem Fehler kommen konnte, ist noch unklar.

Von der Panne im Impfzentrum am Zoo in Hannover sind weniger Kinder betroffen als zunächst angenommen. Nach Angaben der Region Hannover vom Dienstag erhielten 21 Jungen und Mädchen am Montag die für Erwachsene vorgesehene höhere Impfstoffko