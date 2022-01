Ehemalige Industrieanlagen treffen in Esch auf moderne Bauten.

Harald Tittel/dpa

Esch-sur-Alzette. Die luxemburgische Kulturhauptstadt Esch will die Geschichte einer Region erzählen - von der Stahlindustrie bis ins digitale Zeitalter. 2000 Events sind geplant. Das Motto lautet: „Remix Culture“.

Nirgendwo in Luxemburg treffen Vergangenheit und Zukunft sichtbarer aufeinander als in Esch. Neben längst erkalteten braunen Hochöfen stehen moderne Universitätsgebäude mit glänzenden Fassaden, alte Industriegebäude grenzen an schicke Appar