Diese niedersächsische Kreisstadt hat eine sehr junge Bevölkerung und liegt damit deutschlandweit unter den Top fünf.

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Hannover/Berlin. Zwei Kreisstädte aus Niedersachsen haben es in die Top 5 der jüngsten Bevölkerungen Deutschlands geschafft. Im Gegensatz dazu ist das Durchschnittsalter in den ostdeutschen Bundesländern besonders hoch.

Die jüngste Bevölkerung in Deutschland lebt in der Stadt Heidelberg. Das Durchschnittsalter der Heidelberger betrage 40,7 Jahre. Die älteste Bevölkerung von Deutschland lebe hingegen in der Stadt Suhl in Thüringen, im Schnitt seien dort die