Ein Schild zur „2G-Regel“ hängt an der Eingangstür eines Münchner Friseurladens.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Mit einem Wert von 232,4 steigt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut im Vergleich zum Vortag. Es gibt 18.518 Corona-Neuinfektionen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am fünften Tag in Folge einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet.Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 232,4 an. Weil z