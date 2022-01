Corona beendet Kreuzfahrt der „Aida Nova“ in Lissabon

Das Kreuzfahrtschiff „Aida Nova“ im Kreuzfahrtterminal in Lissabon.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Lisboa. Corona an Bord: Statt auf den Kanaren mussten die Passagiere eines Aida-Kreuzfahrtschiffs den Jahreswechsel schon in Portugal verbringen. Jetzt endet die Reise in Lissabon endgültig.

Für das Kreuzfahrtschiff „Aida Nova“ und seine mehr als 4000 Menschen an Bord endet die Reise wegen Corona-Fällen in der Besatzung vorzeitig in Lissabon. Zwar hätten die erkrankten Crew-Mitglieder nur milde Symptome, „aufgrund der aktuellen