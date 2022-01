Coronafälle halten Kreuzfahrtschiff in Lissabon fest

Das Kreuzfahrtschiff „Aida Nova“ im Kreuzfahrtterminal in Lissabon.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Lisboa. Kreuzfahrten in Corona-Zeiten können eine riskante Sache werden. In Lissabon mussten die Passagiere der „Aida Nova“ in der Silvesternacht einen unfreiwilligen Landgang einlegen.

Knapp 3000 Kreuzfahrt-Passagiere unter anderem aus Deutschland haben die Silvesternacht wegen Corona ungeplant an Land in Lissabon verbringen müssen. Wegen mehrerer Dutzend Infektionsfälle bei der Besatzung verzögerte sich die Weiterfahrt d