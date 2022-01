Von Paris bis New York: So begrüßt die Welt das Jahr 2022

Inniger Kuss ins neue Jahr: Das Pärchen Irene Mayoral (l.) und Gerald Nuell aus Spanien zeigt sich seine Liebe bei den Silvesterfeierlichkeiten am Times Square in New York.

dpa/Craig Ruttle

Paris. Weltweit wurde das Jahr 2022 begrüßt. Die meisten Silvesterfeierlichkeiten wurden wegen der Corona-Pandemie zwar abgesagt – schöne Bilder gab es trotzdem.

Wie in Deutschland wurden auch in anderen Ländern der Welt viele große Partys und Feuerwerke abgesagt, darunter Festivitäten in Paris und London. In der französischen Hauptstadt war etwa verboten, auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées mit