Sieben-Tage-Inzidenz steigt den dritten Tag in Folge

Die Gesundheitsämter melden dem RKI binnen eines Tages 26.392 Neuinfektionen.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Erneut steigt die Sieben-Tage-Inzidenz an und liegt nun bei 220,3. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass zwischen den Jahren viele Fälle nicht erfasst werden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am dritten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 220,3 an. Weil zwischen den Jahren weniger