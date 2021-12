Der verstorbene Desmond Tutu wird in einem schlichten Kiefernsarg in die St. George's Cathedral in Kapstadt getragen, wo er zwei Tage lang für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

AFP/RODGER BOSCH

Kapstadt. Der Leichnam von Anti-Apartheid-Kämpfer Desmond Tutu wurde in Kapstadt aufgebahrt. Der mit 90 Jahren verstorbene Südafrikaner bestand auf eine bescheidene Bestattung.

Südafrika nimmt Abschied von einem Nationalhelden: In einer feierlichen Zeremonie wurde am Donnerstag der Leichnam des Anti-Apartheid-Kämpfers und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu in der Sankt-Georg-Kathedrale von Kapstadt aufgebahrt.