Die Polizei sperrte den Zugang zur Drogeneinrichtung Abrigado ab.

Andre Lenthe Fotografie

Hamburg. Die beiden Opfer erlitten offenbar Bauchschüsse. Die Großfahndung läuft.

Vor einem Drogentreff in Hamburg sind am Donnerstag bei einer Schießerei zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr vor der Drogenhilfeeinrichtung an der Schwarzenbergstr