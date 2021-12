Zwei Tote in Haus in Fischerhude: Streit wohl das Tatmotiv

In diesem Haus in Fischerhude wurden diese Woche zwei Menschen tot aufgefunden.

Julian Stratenschulte/dpa

Ottersberg. Nach dem gewaltsamen Tod einer 73-Jährigen und eines 56-Jährigen ermittelt die Polizei weiter. Der mutmaßliche Täter steht unter Mordverdacht. Sein Motiv könnte ein längerer Streit gewesen sein.

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Menschen in einem Haus in Fischerhude (Kreis Verden) hat die zuständige Mordkommission mehrere Wohnobjekte durchsucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.Weiter hieß es: „Nach den bisherigen Erkenntniss