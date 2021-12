Elle Ladovitch zeigt ihre Zwillinge. Daneben stehen Professor Liran Hiersch (l) und Kindsvater David Ladovitch.

Lior Zur/Ichilov-Krankenhaus /dpa

Tel Aviv. In einer Klinik in Tel Aviv hat eine Frau ein Zwillingspärchen auf die Welt gebracht. Das Besondere: Die Embryos sind zwei getrennten Gebärmüttern gewachsen.

In Israel hat eine Frau mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. Es sei jeweils ein Kind in einer Gebärmutter gewachsen, teilte das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv am Donnerstag mit. Die Zwillinge hätten sich also nach der Geburt